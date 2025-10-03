Romagna: macchinista sotto sostanze licenziato, “tutti lo facciamo, e le ferrovie lo sanno”

È tornato nuovamente al centro dell’attenzione l’incidente ferroviario avvenuto in Romagna, che ha coinvolto un Frecciarossa partito da Lecce e diretto a Venezia. A far discutere sono state le dichiarazioni rilasciate dal macchinista che guidava il treno quel giorno.

“Tutti lo facciamo” – Era il 10 dicembre del 2023 quando un Frecciarossa partito da Lecce e diretto a Venezia urtò contro un Intercity nei pressi di Faenza. Fortunatamente non ci fu nessuna vittima, ma si crearono non pochi disagi per i passeggeri. Due persone furono ricoverati in ospedale, in sette finirono al pronto soccorso, e la linea rimase bloccata fino al giorno dopo, con 31 treni in ritardo, tre cancellati e 19 deviati.

Se in un primo momento le indagini mediche non portarono a nulla, dalle analisi mediche del capello del macchinista, un quarantenne veneziano, fu rilevato un uso abituale di cocaina. Tempo dopo lo stesso uomo ha ammesso di essere dipendente dalla sostanza.

A far discutere, però, sono state le accuse che l’uomo ha rivolto ai colleghi: “Quanto all’uso o dipendenza da sostanze stupefacenti, si tratta di un caso non isolato tra i colleghi macchinisti e da sempre riscontrato dal datore di lavoro”.

Nel frattempo il quarantenne veneziano è alla ricerca di un nuovo lavoro, dopo essere risultato positivo alla droga, e dovrà pagare 2.850 euro di spese. L’uomo ha voluto fare ricorso e il fulcro della vicenda ruota attorno al pedale che il macchinista deve premere per segnalare al sistema di essere cosciente e al comando del treno. Quel pedale, però, rimase inattivo per sette minuti. Secondo il giudice, non ci sono prove che in quel lasso di tempo l’uomo fosse svenuto o colto da un malore.

Per questo motivo risulta difficile provare che l’incidente sia stato causato dall’uso di cocaina. Quel che è certo è che, tra le 19:38 e le 19:52 di quella sera, il treno ha alternato frenate e accelerazioni per ben otto volte: il sistema di sicurezza riduceva automaticamente la velocità a 80 km/h, mentre la locomotiva continuava a essere impostata sui 175 km/h, senza che il macchinista intervenisse