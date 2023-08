Nelle ultime ore hanno suscitato non poco clamore gli scatti pubblicati da Arisa sui propri canali social. Sul proprio profilo, infatti, la cantante si è mostrata in un carosello di immagini così come mamma l’ha fatta.

Ad accompagnare gli scatti una simpatica didascalia: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo altergo artistico. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“.

Non sono mancati i commenti, ovviamente. Uno, in particolare, ha catturato l’attenzione di tutti. Si tratta del commento della collega Madame che ha risposto al post con un tenero “Ti Amo“.

Esilarante la risposta di Arisa: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare“. Insomma, un siparietto di tutto punto considerando che la risposta ha collezionato migliaia di like. La cantante genovese stava solamente scherzando o ha voluto lanciare qualche frecciatina?

Che si tratti di uno scherzo o no, Arisa, anche questa volta, ha detto la sua e si prepara a vivere nuove avventure in Rai. La cantante, infatti, non sarà più presente nel cast di Amici di Maria De Filippi bensì farà parte della giuria di The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici.