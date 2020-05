Made in Sud: il comico Ivan Fedele è diventato papà per la prima volta

Fiocco rosa per uno dei comici del programma Made In Sud. Si tratta di Ivan Fedele, del duo “Ivan e Cristiano”, che il 16 maggio è diventato papà per la prima volta. Si chiama Sara Myriam Fedele, la neonata che ha reso genitori il comico e la giornalista Rosa Alvino.

UN’INSOLITA GRAVIDANZA – Gli ultimi mesi della gravidanza, Rosa e Ivan li hanno passati in modo insolito. Infatti, questa nascita è avvenuta in uno dei periodi più difficili degli ultimi tempi. Le ultime settimane, infatte, sono state trascorse in quarantena, in pieno lockdown. La piccola Sara, invece, ha deciso di venire alla luce agli inizi della Fase 2. Questa nascita è un evento che riempie di speranza oltre che di felicità, portando luce ai neo genitori. Ad annunciarlo è lo stesso comico tramite Instagram, pubblicando la foto della grande e rosa coccarda a forma di fiocco. Sotto l’immagine, l’uomo ha scritto:

“Oggi 16 maggio 2020 è nata Sara Myriam Fedele, l’amore di mamma e papà”

UN GIORNO PARTICOLARE – Come fatto notare da Fanpage, la figlia della coppia è venuta alla luce il 16 maggio. Per molti può essere un giorno qualsiasi, ma non per i due genitori perché è anche la data di nascita di Claudio Baglioni, il cantante preferito della coppia. È proprio tratto da uno dei successi i Baglioni,un’altra delle didascalie che accompagna una delle recenti foto che il comico di Made In Sud ha pubblicato, attingendo ai versi della canzone “Dieci dita”:

“Cerca sempre di essere felice e non ti manchi mai l’incanto”.