Madonna, la figlia Lourdes Maria sfila alla Milan Fashion Week per Versace ed è boom di like

La figlia di Madonna incanta tutti alla Milano Fashion Week e sfila per Versace con un abitino argento che non lascia nulla all'immaginazione.

Lourdes Maria Leon, figlia venticinquenne di Madonna è stata la vera star della sfilata di Versace alla Milano Fashion Week 2021. Modella per una notte insieme alla meravigliosa cantante albanese Dua Lipa, la piccola di casa Ciccone, non si è fatta intimorire dall’evento e nonostante un fisico non certo da silfide è riuscita a calamitare l’attenzione di tutti indossando un abito argento che la fasciava tutta.

Lunga chioma corvina, make up fluo e un incedere da modella consumata. Il catwalk della venticinquenne non è certo passato inosservato al parterre de roi che ha assistito all’evento. L’erede della “Material Girl” non ha affatto sfigurato davanti a tante stelle della passerella come Gigi Hadid, Naomi Campbell, Irina Shayk, Vittoria Ceretti ed Emily Ratajkowski.

Lourdes Maria Leon Ciccone (chiamata in famiglia affettuosamente Lola) non ha paura di mostrare le sue forme giunoniche e per una notte diventa addirittura la paladina delle ragazze normali che però guardano al fashion come un modo per esprimere sé stesse. Anzi la figlia di Madonna fa anche di più, così come fatto vedere qualche settimana fa ai Met Gala.

In quell’occasione la venticinquenne avrebbe mostrato senza alcuna vergogna le ascelle non depilate lanciando un messaggio di indipendenza rispetto ai canoni imposti della bellezza femminile. Paladina del “Body Hair Positive“, Lourdes infrange ogni diktat sulla moda e sulla bellezza diventando essa stessa l’unica vera voce da seguire nel proprio percorso di vita.

Lola, ricordiamolo è la prima figlia di Madonna e del suo ex personal trainer Carlos Leon. Nata il 14 ottobre del 1996 ha iniziato molto precoce nel mondo dello spettacolo e della moda. Addirittura è a capo della linea di abbigliamento “Material Girl” (e non poteva che chiamarsi così) oltre a fare da brand ambassador per diverse altre case di moda.