Maehle, la Juventus pronta a far sul serio

I bianconeri sarebbero pronti a farsi avanti sul serio per Maehle dell’Atalanta nel mese di gennaio. Pronto un piano

La Juventus starebbe studiando la mossa giusta per strappare Joakim Maehle all’Atalanta. Il danese sta facendo bene ai mondiali in Qatar e sembra essere pronto per il grande salto in un club ben più blasonato. L’Atalanta sembra aprire alla cessione, ma solo a determinate condizioni.

Il calciatore piace e non poco, specialmente perché si ritrova ad essere potenzialmente un jolly per le fasce della Juventus. Maehle può, infatti, giocare sia come terzino sinistro, così come anche destro e esterno di centrocampo. Un calciatore polivalente, che potrebbe venir via per un prezzo basso.

L’offerta bianconera

Secondo quanto riportato da fonti italiane, il calciatore danese potrebbe trasferirsi in bianconero per circa 15 milioni di euro totali. Si parlerebbe di un prestito con diritto, non obbligo, di riscatto.

A gennaio potrebbe esserci l’affondo dei bianconeri, che proverebbero a prelevare il giocatore il prima possibile. Quello del danese è uno dei profili secondari per la Juventus, che primariamente vorrebbe capire la fattibilità di altri colpi. Grimaldo e Guerreiro sembrano essere momentaneamente tramontati, specialmente per la mancanza attuale di Champions League.

Intanto riecheggiano le parole di Nedved che qualche settimana fa disse: Credo che sarà un grande mercato ma non per noi perché ci sistemeremo solo internamente. Credo che abbiamo una rosa che possa affrontare molto bene da gennaio in poi questa stagione, mancheranno tantissime partite e dovremo farci trovare pronti”. Parole di circostanza o realtà? Lo capiremo nelle prossime settimane.