Magazzino merci: che cosa non può mancare

Se la tua azienda ha un magazzino merci, probabilmente sei alla ricerca di consigli utili su come allestirlo correttamente e che cosa prevedere per ottemperare agli obblighi di legge.

Le scaffalature e non solo

Un magazzino si definisce come tale solo grazie alla presenza di scaffalature; che siano in metallo oppure in legno, sono strutture fondamentali per organizzare la merce. Di solito, tappezzano le pareti e sono organizzate in file per stipare più merce possibile. Tuttavia, puoi prevedere delle soluzioni diverse considerando la pianta dello spazio a tua disposizione.

L’altezza tra i ripiani può essere standard oppure differente in base alla merce che devi immagazzinare. Gli scaffali vanno organizzati con attenzione, dedicando un posto a ogni singolo prodotto. Più è grande il magazzino, maggiore è la necessità di etichettare la posizione per individuare la merce in un colpo solo. Infine, scale, carrelli elevatori e sistemi simili sono un must ogni volta che l’altezza degli scaffali è notevole.

Un fornito kit di pronto soccorso

In uffici, luoghi aperti al pubblico, magazzini e simili deve per forza esserci un kit di emergenza che contiene disinfettante, cerotti, garze, lacci, termometro, etc. Puoi trovare ottimi prodotti medicali e di soccorso cliccando qui e hai la certezza che il tuo kit di pronto soccorso in magazzino sia completo di tutto.

In presenza di prodotti tossici, è necessario che il kit di emergenza contenga il necessario come può essere il solvente per sostanze pericolose. Naturalmente, proprio come nel caso dell’estintore, la cassetta delle emergenze va conservata in un luogo ben segnalato e facilmente raggiungibile.

Le scatole in cartone e il materiale da imballaggio

In un magazzino non mancano mai le scatole di cartone per impacchettare i prodotti. Sono essenziali soprattutto se organizza spedizioni. Oltre alle scatole, procurati tutto il materiale per l’imballaggio come nastro adesivo da pacchi, pluriball per i prodotti fragili, cellophane, spessori e patatine di polistirolo o cartone. Le seconde sono preferibili perché più facili da riciclare, un aspetto a cui il consumatore medio oggi fa molta attenzione.

Un banco all’ingresso

Lo spazio va organizzato attentamente prevedendo anche un bancone all’ingresso. Anche se il tuo magazzino non è aperto al pubblico, è facile che arrivino fornitori, clienti e soprattutto spedizionieri che vanno accolti in un luogo ad hoc. Seppur piccolo, è il luogo dove attendere chi di dovere senza vagare liberamente per il capannone. Oltre a una questione di sicurezza, il desk all’ingresso assicura una migliore immagine.

La segnaletica

In ogni luogo aperto al pubblico o dove c’è della forza lavoro, occorre avere la giusta segnaletica che, ad esempio, indica le uscite di sicurezza, l’ubicazione dell’estintore, la presenza di materiali pericolosi, il divieto di entrare in un’area, la presenza di uno scalino.

Disclaimer: per maggiori dettagli in base al tipo di luogo e attività svolta, ti consigliamo di fare riferimento alla normativa dedicata.

L’estintore

Le normative sulla sicurezza sono chiare in merito all’estintore: è obbligatorio ovunque; e lo stesso discorso vale per la revisione che va programmata periodicamente in base al tipo di estintore.