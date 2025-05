Maggio sta finendo, giugno è alle porte: e Values è pronto a diventare un fenomeno culturale

Un brand nato per parlare al cuore, ora conquista testa e spalle di un’intera generazione. Rossella Sambuco e la sua rivoluzione gentile: la moda che dice chi sei, prima ancora di come appari.

ROMA – Maggio volge al termine e l’aria profuma di cambiamento. Non è solo l’estate che si avvicina. È l’onda lunga di un movimento silenzioso che sta diventando rombo. È la consapevolezza che qualcosa di nuovo, autentico e necessario sta per esplodere. Quel qualcosa ha un nome preciso: VALUES.

Creato dalla visione limpida e coraggiosa di Rossella Sambuco, giovane imprenditrice romana, VALUES è il brand che ha riportato i valori – quelli veri – nel cuore della moda. Con capi 100% biologici e parole ricamate che parlano di emozioni e identità, VALUES è diventato in pochi mesi un simbolo di una nuova generazione: quella che non si veste per apparire, ma per raccontarsi.

E adesso che giugno è alle porte, tutto sta per cambiare.

“VALUES non è solo un progetto di moda. È un messaggio, un’esperienza, un risveglio. Ed è proprio adesso, con l’arrivo dell’estate, che il nostro messaggio trova il suo momento più potente,” racconta Rossella. “Le persone vogliono sentirsi vere, leggere ma radicate, belle ma consapevoli. E noi siamo qui per questo.”

Il brand ha già collezionato traguardi importanti, tra cui la vittoria del bando “Idea Innovativa” della Camera di Commercio di Roma, riconoscimento che ha consacrato il talento imprenditoriale e la forza etica del progetto. Ma quello che più conta è il passaparola, il fermento che cresce ogni giorno di più tra chi scopre un capo VALUES e non riesce più a farne a meno. Perché indossarlo è un atto d’amore verso sé stessi, verso l’ambiente, verso un futuro più pulito – dentro e fuori.

Giugno non sarà solo il mese delle vacanze. Sarà il mese dei messaggi. Dei volti veri. Dei valori cuciti addosso. Un’estate che si preannuncia rovente non per le temperature, ma per l’impatto emotivo e culturale che VALUES è pronto a generare.

In un tempo dove tutto sembra urlare, Rossella ha scelto di sussurrare. E i suoi sussurri sono diventati cori. Ora la moda ha una nuova voce. E parla di te.

INFO & CONTATTI

🌐 https://values-6961.myshopify.com

📷 Instagram: https://www.instagram.com/values.tshirt

📧 Email: [email protected]