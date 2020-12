Maglia Maradona all’asta per 300 mila €, Raimondo Marino: “I miei figli hanno deciso di metterla in vendita”

Mentre la morte di Diego Armando Maradona continua a far discutere, i suoi cimeli hanno un valore davvero inestimabile. Tra questi vi è anche una maglia di Diego Armando Maradona conservata da parte di Raimondo Marino.

Quest’ultimo la ricevette proprio dalle mani del Pibe de Oro in una partita contro il Lecce e, dal quel momento, la conserva. Ora, però, dopo averla donata ai figli, è stata messa in vendita ad un prezzo di 300 mila euro, 450 mila euro per comprarla subito.

Marino ne ha parlato ai microfoni de Il Corriere del Mezzogiorno: “Scambiai quella maglietta con Diego al termine della partita, poi l’ho donata ai miei figli: hanno scelto loro di metterla in vendita. Di quella partita ho un ricordo bellissimo, come di tutti i momenti trascorsi con Maradona dal 1984 al 1986, quando ho giocato in A con il Napoli, la città che mi ha visto nascere calcisticamente“

“Conservarla per ricordo? Vivo sempre il presente, i ricordi non mi sono mai piaciuti, anche se aiutano a non sbagliare più“.

Raimondo Marino ha infine dichiarato che “Maradona era e sarà unico: ci separeremo dalla maglietta soltanto se ne varrà veramente la pena, altrimenti resterà un ricordo di famiglia”