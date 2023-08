Maguire piace alla Juventus

Dopo un’annata in cui la Juventus è rimasta fuori dalle competizioni europee, i bianconeri sono alla ricerca di nuovi acquisti per la stagione 2023/2024, cercando di rinforzare la difesa con un giocatore del tutto inaspettato, il centrale inglese del Manchester United Harry Maguire

Il giocatore inglese è costato 85 milioni di euro all’epoca, ma le sue prestazioni non sono mai state all’altezza di quel prezzo, così il Manchester United sta cercando una via d’uscita per Harry Maguire che, con l’arrivo del tecnico olandese Erik Ten Hag in panchina, non rientrerà nei piani della prossima stagione, quindi dovrà cercare una destinazione d’uscita, trovandone una più che interessante nella Juventus.

Il trasferimento, però, potrebbe concretizzarsi solo se i bianconeri cedessero qualcuno in difesa. Al momento solo Bonucci non è sicuro della propria permanenza lì dietro, con i bianconeri che vogliono comunque provare a effettuare alcune cessioni per rientrare dei soldi persi con la mancata qualificazione alle coppe europee di quest’anno.

Nuova difesa allo Juventus Stadium

Con la partenza di giocatori chiave come Bonucci e Chiellini nel corso degli anni, la Juventus ha perso un leader difensivo negli ultimi anni, per cui si è pensato alla figura di Harry Maguire che cercherebbe in Serie A e per mano del club bianconero di ritrovare la sua migliore versione calcistica, in un’operazione a cui non sono ancora state date cifre ma che sarebbe senza dubbio una delle più chiacchierate di questo mercato trasferimenti dopo aver giocato in totale 175 partite in cui ha realizzato cinque gol e sette assist.