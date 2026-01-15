Maguire può lasciare il Manchester United: il Napoli ci pensa

In casa Napoli è emersa nelle ultime ore una voce di mercato piuttosto inattesa. Si parla infatti di un possibile interesse per Harry Maguire, difensore inglese attualmente al Manchester United

Maguire al Napoli: si può seriamente?

Il centrale non sta vivendo un periodo facile in Premier League. Dopo essere stato a lungo un titolare fisso, oggi trova poco spazio e il suo futuro sembra tutt’altro che certo. Proprio per questo motivo, Maguire potrebbe valutare l’idea di lasciare l’Inghilterra e provare una nuova esperienza all’estero.

Il Napoli segue la situazione con attenzione. La dirigenza azzurra è sempre pronta a cogliere eventuali occasioni, soprattutto quando si tratta di giocatori con grande esperienza internazionale. Maguire è un difensore fisico, forte di testa e abituato a giocare partite importanti, caratteristiche che potrebbero tornare utili alla squadra.

Il Napoli ci pensa concretamente

Resta però da capire se l’operazione sia davvero fattibile. Il nodo principale è legato all’ingaggio del giocatore, attualmente molto alto. Per arrivare a un accordo servirebbe uno sforzo da entrambe le parti. Inoltre, al momento non risultano contatti ufficiali: si tratta solo di una voce, senza trattative avviate.

Per ora, quindi, il nome di Maguire resta soltanto un’ipotesi di mercato. Una di quelle notizie che fanno discutere i tifosi e accendono la curiosità, in attesa di capire se potrà trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.