giovedì, Gennaio 15, 2026
HomeSportCalciomercatoMaguire può lasciare il Manchester United: il Napoli ci pensa
Calciomercato

Maguire può lasciare il Manchester United: il Napoli ci pensa

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

In casa Napoli è emersa nelle ultime ore una voce di mercato piuttosto inattesa. Si parla infatti di un possibile interesse per Harry Maguire, difensore inglese attualmente al Manchester United

Maguire al Napoli: si può seriamente?

Il centrale non sta vivendo un periodo facile in Premier League. Dopo essere stato a lungo un titolare fisso, oggi trova poco spazio e il suo futuro sembra tutt’altro che certo. Proprio per questo motivo, Maguire potrebbe valutare l’idea di lasciare l’Inghilterra e provare una nuova esperienza all’estero.

Il Napoli segue la situazione con attenzione. La dirigenza azzurra è sempre pronta a cogliere eventuali occasioni, soprattutto quando si tratta di giocatori con grande esperienza internazionale. Maguire è un difensore fisico, forte di testa e abituato a giocare partite importanti, caratteristiche che potrebbero tornare utili alla squadra.

Il Napoli ci pensa concretamente

Resta però da capire se l’operazione sia davvero fattibile. Il nodo principale è legato all’ingaggio del giocatore, attualmente molto alto. Per arrivare a un accordo servirebbe uno sforzo da entrambe le parti. Inoltre, al momento non risultano contatti ufficiali: si tratta solo di una voce, senza trattative avviate.

Per ora, quindi, il nome di Maguire resta soltanto un’ipotesi di mercato. Una di quelle notizie che fanno discutere i tifosi e accendono la curiosità, in attesa di capire se potrà trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime settimane.

Articolo precedente
Napoli, offerta da 30 milioni per Allan
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode