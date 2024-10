Mahmood, la gaffe durante il concerto: gomitata in pieno volto a Kumo

Ieri sera, il Palazzo dello Sport di Roma ha ospitato un evento imperdibile: il concerto di Mahmood. Il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo emozionante, dove a divenire presto virale è stata una gaffe che ha visto protagonista non solo il cantante, ma anche Kumo, amato ex volto di Amici.

GAFFE SUL PALCO – Nel corso della serata, è accaduto anche un episodio finito presto al centro dell’attenzione sui social. Durante l’esibizione di “Barrio”, mentre Mahmood cantava: “Sai che l’ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come Cartagine. Mai, non sparire mai come Iside…”, è avvenuta una piccola gaffe.

Mentre si muoveva sul palco, il cantante ha involontariamente colpito il ballerino Kumo con una gomitata. La reazione del danzatore? Ha mantenuto la calma, senza mostrare alcun segno di sorpresa.

Il momento è stato catturato dai fan e il video è rapidamente diventato virale sui social. Kumo, noto anche per la sua partecipazione ad Amici, non ha perso l’occasione per scherzarci su, scrivendo: “Mi fa ancora male il naso”, per poi precisare che stava solo facendo una battuta.

Ovviamente si è solo trattato di un incidente, cosa che può sempre capitare nei concerti, soprattutto in quelli dove sono presenti molte coreografie come nel caso di Mahmood.