Napoli, la nuova vita di Zinedin Machach dopo l’addio al club azzurro

L’addio di Zinedin Machach alla maglia azzurra risale ormai a più di due anni fa, eppure le cose dopo l’esperienza all’ombra del Vesuvio sono andate molto meglio. Se dal suo arrivo nel 2018 non è mai riuscito a conquistare la fiducia dei tifosi del Napoli, lo stesso non si può dire di quanto sta accadendo proprio negli ultimi tempi.

L’approdo del centrocampista allo stadio Diego Armando Maradona è stato voluto da Cristiano Giuntoli nel 2018 che lo ha strappato al Carpi. A Napoli, però, il calciatore non è mai riuscito a conquistare il proprio spazio e guadagnare minuti ed esperienza nelle gambe.

Dopo quattro anni, una serie di prestiti e nessun minuto giocato in una gara ufficiale con il Napoli, Machach ha salutato l’Italia per volare in Grecia in forza al Iōnikos. La gloria, però, è arrivata nel corso della sessione di mercato estiva quando è stato ceduto al Melbourne Victory, club che gioca nel massimo campionato dell’Australia.

Qui ha saputo conquistare i tifosi, i quali spesso hanno fatto il suo nome tra i calciatori più forti della squadra. La sua esperienza in terra australiana si è conclusa la scorsa estate con un bottino di quattordici reti in appena due anni. Ora, ha iniziato la sua nuova avventura il Marocco, con RS Berkane. Nonostante non sia andato ancora in rete nelle due uscite stagionali, ha deliziato il nuovo pubblico cin grandi giocate.