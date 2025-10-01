mercoledì, Ottobre 1, 2025
Mainoo ai margini dello United, il Napoli ci riprova a gennaio?

Giuseppe Federici
Kobbie Mainoo sembra essere scontento in quel di Manchester e potrebbe decidere di salutare lo United a stagione in corso. Il giovane inglese è nel mirino dei partenopei dall’estate, con i partenopei che non hanno però affondato il colpo

Mainoo nel mirino dei partenopei

Kobbie Mainoo sembra possa diventare una grossa, grossissima occasione di mercato per il Napoli. Il giovane inglese, infatti, piace fortemente ad Antonio Conte e gli attriti con Ruben Amorim sembrano farsi sentire.

Il tecnico portoghese vede il centrocampista inglese come una riserva sulla trequarti, più precisamente di Bruno Fernandes, nonostante possa giocare anche in altri ruoli del centrocampo. La situazione sta rendendo scontento il giovane, che pondera di andare via. Il Napoli ci sta pensando concretamente, ma serviranno grossi sforzi.

Le parole di Fabrizio Romano

Questo è quello che ha detto Fabrizio Romano sulla situazione: “Mainoo non è al centro del progetto United come vorrebbe. A gennaio, se la situazione non cambierà, club italiani come il Napoli — già in contatto con gli agenti ad agosto — potrebbero tornare alla carica. Il giocatore aveva mostrato apertura verso la Serie A, soprattutto dopo quanto successo con McTominay e altri. Un prestito in Italia era ed è un’ipotesi concreta”.

