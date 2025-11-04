Mainoo o Pellegrini? Nessuno dei due, il Napoli punta al sergente

I partenopei starebbero valutando con convinzione il profilo di Sergej Milinkovic Savic per il centrocampo, per far rifiatare anche Frank Anguissa e sostituirlo durante la finestra invernale di calciomercato, dove il camerunense giocherà in Coppa d’Africa

Mainoo, Pellegrini o… Milinkovic Savic?

Non gioca più in Italia, ma il nome resta comunque suggestivo. Sergej Milinkovic Savic resta un centrocampista di altissimo spessore per la nostra Serie A, nonostante un addio per andare in Arabia che è sembrato fin troppo orribile per i nostri tifosi.

Il centrocampista serbo potrebbe essere per il Napoli una pista concreta, ci sarà da sfidare la Juventus, visto che Kobbie Mainoo e Lorenzo Pellegrini sarebbero piste un po’ differenti per caratteristiche tecniche rispetto ad Anguissa. Mainoo ci si avvicina, ma la volontà è di prendere qualcuno che possa addirittura provare a strappare il posto all’africano.

Possibilità concrete per Milinkovic Savic?

Il serbo potrebbe essere un buon innesto per il Napoli, anche se sarà necessario valutare attentamente. Il giocatore è in Arabia da due anni ed ha un contratto fino al 2028. Il suo valore di mercato si è abbassato di tanto e potrebbe essere un’opzione ottima per il centrocampo, ma è al clue della sua carriera e lo sta giocando in un campionato con meno intensità. Per convincerlo potrebbe servire suo fratello Vanja, anche se la possibilità di far panchina una volta rientrato Anguissa potrebbe non convincerlo pienamente.