Mainoo verso il Napoli, lo United lo farà partire solo ad alcune condizioni

Kobbie Mainoo si avvicina al Napoli e potrebbe presto diventare un calciatore partenopeo. Gli azzurri stanno premendo con il Manchester United, che però punterebbe a mandarlo via solo verso la fine della finestra invernale di calciomercato

Non poca concorrenza

Kobbie Mainoo piace, e non poco, alla squadra di Aurelio De Laurentiis. La difficoltà, però, sta nella concorrenza fin troppo fitta per arrivare al giocatore. Infatti, su di lui ci sono Lazio, Brighton, Tottenham, Bayern Monaco, Besiktas, Lipsia, Ajax, Monaco e Newcastle. A decidere sarà il giocatore.

I partenopei sembrano aver in mano Kobbie Mainoo, nonostante la foltissima concorrenza. Sono ben dieci le squadre sul calciatore inglese, che però sembrerebbe volere l’azzurro anche se mai dire mai. Il giocatore, però, potrà andar via solo ad alcune condizioni.

Ne parla Romano

A parlarne Fabrizio Romano, che ha evidenziato i motivi per cui lo United vuole rimandare l’uscita del centrocampista inglese: “Mainoo è una delle priorità del Napoli anche se non è l’unico nome a centrocampo ma è tra i primi della lista. Ma Manna è prudente, non smentisce l’interesse e Mainoo è davvero interessato, ma su di lui ci sono oltre dieci club . Mainoo sarebbe titolare in tutti i club, poi lo United fa le sue scelte chiaro. Ma proprio lo United deve decidere se darlo oppure no perché Amorim non vuole perdere i giocatori dato che molti andranno in Coppa d’Africa. Quindi aprirebbe nel caso solo a fine gennaio”