Mainoo verso Napoli: c’è il sì, ora bisogna trattare con lo United

Kobbie Mainoo piace e non poco ai partenopei, che hanno già il sì del calciatore per un eventuale trasferimento. Il giocatore sarebbe pronto a trasferirsi in azzurro, ma prima andrà superato lo scoglio del Manchester United

Da Manchester a Napoli

Dopo Scott McTominay e Rasmus Hojlund un altro calciatore facente parte della sponda rossa di Manchester e si tratta di Kobbie Mainoo. Il giovane classe 2005 piace e non poco ai partenopei, che a gennaio potrebbero gettare le basi per un acquisto in estate.

Infatti, i partenopei sarebbero intenzionati a chiedere un prestito con diritto di riscatto o obbligo legato a determinate condizioni. Si parla, però, di cifre alte. Per ora i partenopei avrebbero già il sì del calciatore, voglioso di cambiare aria e di confrontarsi con la Serie A.

Serve il secondo sì: quello dello United

Quello del Manchester United, però, resta il sì più difficile da ottenere. Difficile, ma non impossibile visto che i rapporti tra le due squadre sono buone ma sembra si debba ragionare su cifre elevate. Infatti, il Manchester United starebbe pensando a 40-45 milioni di euro per privarsi del giovane inglese. Cifre elevate, a cui il Napoli potrebbe sopperire – come dicevamo prima – attraverso un prestito condizionato o una percentuale sulla futura eventuale rivendita.