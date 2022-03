Makengo, l’Inter ci prova

Makengo dell’Udinese sembra essere il prescelto per rinforzare il centrocampo nerazzurro. Da monitorare la pista, l’Inter è interessata

Jean-Victor Makengo sembra essere il prossimo acquisto dell’Inter. I nerazzurri sono nel corso della rincorsa scudetto, che al momento include la neo-entrata la Juventus. Oltre al Milan e al Napoli, più in vantaggio sulle inseguitrici. Il campionato si giocherà fino alla fine, dato che la davanti tutte viaggiano a ritmi non troppo alti e fermandosi troppo.

L’Inter viaggia a ritmi più sostenuti rispetto all’inizio di campionato e la vittoria del suo secondo scudetto di fila sembra essere a rischio. Indipendentemente dalla vittoria o meno, i nerazzurri sembrano voler rinnovare e migliorare la squadra in vista della prossima stagione. Il centrocampo sembra uno dei reparti che andrà migliorato.

Le possibilità di mercato per il centrocampo nerazzurro

Makengo, riportato dai colleghi spagnoli di fichajes.com, sembra essere tra i preferiti della dirigenza dell’Inter. Oltre a lui sembrerebbe esserci anche Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo è in pole, ma il recente rinnovo sembra chiudere ad una sicura partenza. Cosa che porterebbe a puntare direttamente su Makengo. Per il classe ’98 dell’Udinese sembra esserci un gradimento assoluto. Il giocatore sembra star maturando in questa stagione, cosa che gli garantirebbe la chiamata dai meneghini.

Il calciatore è di origini francesi e compirà 24 anni il prossimo Giugno. Non spicca per altezza e per forza fisica, è abbastanza leggero, ma non è un regista. È un recupera palloni di tutto rispetto, con un’energia straripante. Unisce un buon dinamismo ad una buona visione di gioco, rendendolo preciso nei passaggi.