Maksimovic l’ultimo nome a zero per la Roma

I giallorossi hanno bisogno di un difensore centrale e potrebbe arrivare Maksimovic a zero. Il calciatore serbo ha passato l’ultima stagione al Genoa

Continua la ricerca di un nuovo centrale di difesa per la Roma. Zagadou resta in cima alla lista dei desideri, ma non mancano i nomi per sopperire alla mancanza lì dietro. Anche Denayer interessa, ma per lui sembrano esserci primariamente sirene inglesi.

Il calciatore che sembra avvicinarsi di più però, al momento, è Maksimovic. L’ex giocatore del Napoli ha passato l’ultima stagione al Genoa e potrebbe essere il profilo giusto, low cost, per dare un innesto ad una difesa che ne ha bisogno.

Caos ad Udine

Nonostante una partita con più controllo palla da parte della Roma, i giallorossi non sono riusciti a concretizzare nulla contro l’Udinese. Ieri sera, infatti, il parziale si è ritrovato ad essere impietoso. Le occasioni non sono mancate da ambo le parti, tanto equilibrio sul campo, ma la difesa giallorossa ha fatto più casini che altro.

I friulani sono riusciti a fare il bello e il brutto tempo lì dietro, tanto da rendere Rui Patricio e Karsdorp protagonisti in negativo della serata di Serie A. Smalling e Ibanez hanno provato a mantenere alta la bandiera giallorossa, ma senza risultati. L’innesto lì dietro sembra dunque obbligato sul mercato, specialmente perché andando avanti si rischia di incorrere in affaticamenti e possibili infortuni. Ieri sera la difesa giallorossa è parsa tutto meno che lucida e servirà una svegliata per non beccare altre imbarcate del genere in futuro.