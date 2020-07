Mal di denti: come affrontarlo nell’immediato e le case più diffuse

Quando si parla di mal di denti si può davvero far riferimento ad un’ampia gamma di problemi che possono riguardare ognuna o più insieme delle strutture che sono presenti nel cavo orale. In ogni caso si tratta sempre di “una brutta compagnia” anche perché di solito davvero non si sa come intervenire e bisogna davvero ricorrere quanto prima ad uno specialista.

Talvolta è problematico riuscire a farsi dare un appuntamento dal dentista in tempi rapidi ed è per questo che molte volte si arriva a farsi visitare troppo tardi o comunque dopo lunga sofferenza. Questo però non accade di solito in studi come DentalPro, poiché questi centri dentistici hanno un ampio e strutturato team di dentisti, hanno orari d’apertura ampi (orario continuato) e sono aperti anche di domenica.

È anche per questo motivo che le opinioni dei clienti DentalPro sono perlopiù positive: qui si sa che si può essere assistiti nel momento del bisogno, senza dover attendere chissà quanto, senza dover chiedere permessi o ferie al lavoro e con il grande vantaggio di poter usufruire della prestazione di diversi dentisti esperti ognuno in una diversa branca dell’odontoiatria, cosicché si ha sempre la certezza di affidarsi a professionisti preparati ed aggiornati.

Cosa fare nel momento in cui si ha mal di denti?

Quando si ha mal di denti la prima cosa da fare è chiaramente quella di chiamare un centro DentalPro per prendere un appuntamento. Di norma si potrà essere ricevuti pressoché nell’immediato. Se tuttavia il mal di denti si manifesta in orari notturni durante la chiusura dello studio o se ci si trova fuori mano: che cosa bisogna fare? Talvolta il dolore può essere proprio insopportabile, ecco che quindi è possibile prendere un antidolorifico.

In base all’entità del dolore si sceglierà che tipo di farmaco assumere, dopo avere comunque consultato il medico. I medicinali antidolorifici più diffusi sono comunque il paracetamolo, il ketoprofene, l’acido acetilsalicilico. In taluni casi può aiutare anche un antibiotico, ma per questo è necessaria una prescrizione medica.

Se si ha gonfiore e/o infiammazione è possibile aiutarsi con un impacco freddo o a base di camomilla. Nel frattempo è di solito sconsigliato assumere cibi e bevande che siano molto calde o molto fredde.

DentalPro: finalmente l’aiuto di un professionista

Quando finalmente si riesce ad andare in uno studio dentistico è bene andarci il prima possibile. Il dentista in un colloquio iniziale farà delle domande per cercare di capire che tipo di problema c’è. Bisognerà indicare con più dettagli possibili che tipo di dolore si avverte e la zona precisa, senza dimenticare di indicare se si sono presi, o meno, farmaci di qualche tipo.

I sintomi che si possono avvertire possono essere diversi. Vediamone una panoramica.

Un classico è l’ipersensibilità dentale al caldo oppure al freddo. In questo caso il paziente avverte all’assunzione di cibi caldi/freddi un dolore intenso localizzato (o a volte generale) ai denti che dura però pochi secondi. Un altro sintomo è l’infiammazione. In questo caso si avverte un dolore continuo che può diventare pulsante quando è di grande entità.

Talvolta in questo caso il paziente può avvertire un dolore acuto ai denti, lancinante e invalidante, in questo caso quindi l’intervento dovrebbe essere rapido. Di solito le gengive o la zona limitrofa risultano essere in questo caso anche arrossate e non di rado gonfie.