MALAMORE: VENERE E GIOVE è il nuovo singolo

L’autunno si tinge dei colori cosmici di “Venere e Giove”, il nuovo singolo dei Malamore feat. Maestro Pellegrini, in uscita il 18 ottobre in digitale e in rotazione radiofonica per DIGA Records.

Un ritorno in grande stile per la formazione composta da Osvaldo Greco, Matteo Spano e Giacomo Spedicato, che dopo la pubblicazione di Champagne & Mademoiselle su YouTube a inizio anno, sceglie ora di alzare il livello con una collaborazione di rilievo. Insieme all’iconico chitarrista degli Zen Circus, i Malamore firmano un brano visceralmente poetico, dove la voce di Maestro Pellegrini si intreccia alla perfezione con la profondità emotiva tipica dei testi di Greco, in un equilibrio perfetto che eleva ulteriormente la cifra stilistica della band.

Ballad intensa ed introspettiva, “Venere e Giove” si sviluppa su una trama sonora ricca di sfumature, alternando momenti dolceamari a suggestioni oniriche. L’intro, costruita attorno ad un delicato piano e voce, riflette la difficoltà di ritrovare ciò che sembra sfuggirci e la vulnerabilità che questo comporta. Man mano che il brano evolve, il sound si arricchisce e cresce in intensità, fino a esplodere in un finale dominato dalle chitarre e da una serie di immagini dal forte impatto visivo (Un fiume che scorre lento / Il vento che soffia contro / Un cuore che sta nascendo / E il battito si fa più intenso), a conferma che l’unica certezza che rimane è che i sogni sono il rifugio sicuro in cui potersi ritrovare.

“Essere coinvolti e intimi, come in un abbraccio – racconta la band – Voler riprendersi qualcosa che è andato perso, dando sfogo a una struggente emozione con il pianto. A volte nella realtà diventa impossibile anche questo e la via piu semplice per ritrovarsi può essere quella dei sogni. Venere e Giove è il letto di un fiume che vi porterà in questo nuovo viaggio dei Malamore insieme a Maestro Pellegrini. Buon ascolto.“