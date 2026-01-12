Malen proposto a Napoli e Roma: possibile idea per i partenopei

Il nome di Donyell Malen è entrato nelle ultime ore nei discorsi di calciomercato che riguardano il Napoli. L’attaccante olandese sarebbe stato proposto al club azzurro come possibile rinforzo per l’attacco e la società starebbe valutando con calma questa opportunità. Al momento non c’è una vera trattativa in corso, ma solo un’idea che è stata proposta alla dirigenza

Chi è Malen?

Malen è un giocatore conosciuto abbastanza bene a livello internazionale. In passato ha giocato nel PSV e nel Borussia Dortmund, mettendosi in mostra per la sua velocità e per la capacità di segnare gol importanti. È un attaccante che può giocare in più ruoli, sia come esterno offensivo sia più vicino alla porta, caratteristica che potrebbe tornare utile al Napoli in una stagione lunga e piena di impegni.

Attualmente Malen non sta trovando molto spazio nella sua squadra e questo potrebbe spingerlo a cercare una nuova esperienza. L’ipotesi Serie A potrebbe rappresentare una buona occasione per rilanciarsi e tornare protagonista con continuità. Il Napoli, però, vuole muoversi con attenzione, anche per questioni economiche, valutando solo operazioni sostenibili.

Quanto c’è di effettivamente vero?

Per ora si tratta soltanto di una voce di mercato, ma il nome di Malen resta da tenere d’occhio nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalle condizioni dell’eventuale accordo e dalle reali necessità della squadra azzurra. Per ora, però, il contributo del calciatore olandese non è per nulla da scartare. Nonostante il poco minutaggio, infatti, il calciatore olandese continua ad avere un rendimento costante e buono.