Malena, la rivelazione: “Gli uomini con me non ci provano, fuggono”

In una recente intervista Malena, nota pornostar, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato non poche chiacchiere. Ha infatti parlato non solo della sua vita privata, ma anche di alcuni flirt avuti con uomini famosi.

“Gli uomini con me non ci provano, fuggono” – Filomena Mastromarino, nota come Malena, un po’ di tempo fa è stata ospite a Belve, in onda su Rai2. La pornostar ai microfoni di Francesca Fagnani ha raccontato la sua vita prima della sua carriera nel porno.

Prima di approdare nel mondo dei film hard, la donna ha lavorato in un’agenzia immobiliare. Poi, all’improvviso, Filomena ha deciso di dare una svolta alla sua vita: “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”.

Parlando della sua vita privata, la pornostar si è dichiarata bisessuale: “Le donne, però, mi attraggono solo sessualmente. Sentimentalmente, mi innamoro solo degli uomini”. Ed è proprio parlando dell’amore che Malena fa un’inaspettata rivelazione:

“Fidanzata, io? Da quando sono Malena, la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”.

Proseguendo con l’intervista, l’attrice hard ha parlato dei presunti flirt con Mario Balotelli e Fabrizio Corona. Riguardo a questi rumors, la donna ha deciso di non smentirli o confermarli: “Mario Balotelli e Fabrizio Corona? Non voglio parlare per non fargli pubblicità”.

Infine Filomena ha parlato dell’Assemblea nazionale del PD a cui ha partecipato quando già era approdata nel mondo del porno. In quell’occasione, come ha raccontato la stessa pornostar, sono stati in molti a non rivolgerle la parola per poi chiederle i selfie in bagno.