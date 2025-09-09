martedì, Settembre 9, 2025
Meteo, maltempo in arrivo sull’Italia: le previsioni della settimana

Elisa Miglioresi
Fonte: Pxhere

Da quanto indicato dalle previsioni meteo di questa settimana, è previsto l’arrivo di un forte maltempo su tutta l’Italia. Si parla di piogge che inizialmente si abbatteranno sulle regioni settentrionali, scendendo, nel corso della settimana, a sud.

MALTEMPO PER TUTTA LA SETTIMANA – Il maltempo ha inizio oggi, martedì 9 settembre, dove si prospetta brutto tempo su Alpi, Prealpi e poi su Liguria, Piemonte e Lombardia, proseguendo in Emilia Romagna, Toscana e Veneto.

Prevista pioggia anche domani, mercoledì 10 settembre, con temporali su tutte le regioni del Nord e su quelle centrali, ma il maltempo si sposta anche in Sardegna, Campania, Puglia e Sicilia occidentale.

Si prospetta miglioramento giovedì 11 settembre, con sulle regioni nord-orientali e su quelle adriatiche del centro. Al sud e in Sicilia il cielo sarà annuvolato, ma sono attese schiarite nel corso della giornata.

Per il fine settimana non mancheranno precipitazioni, previste sabato 13 settembre su Trentino-Alto Adige, Alto Veneto e aree settentrionali del Friuli-Venezia Giulia. Nel resto della Penisola il cielo sarà sereno, così come domenica 14 settembre.

