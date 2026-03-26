Maltempo in Italia: allerta vento e neve

Nonostante sia arrivata la Primavera l’Italia sembra ancora nella morsa dell’inverno. La penisola è colta dal maltempo, con picchi assurdi di vento e addirittura neve in alcuni punti

Italia colta di sorpresa da un nuovo inverno

Una nuova e intensa ondata di maltempo sta investendo l’Italia, riportando condizioni pienamente invernali su gran parte del Paese. Il protagonista è un ciclone di origine artica che, nelle ultime ore, ha fatto irruzione sulla Penisola provocando un brusco calo delle temperature e fenomeni meteorologici estremi.

La situazione sembra promettere poco bene in vista delle vacanze pasquali, con parecchie famiglie che sperano in una situazione migliore e che le temperature possano rialzarsi in vista di Pasquetta.

Le motivazioni

L’arrivo di masse d’aria gelida dal Nord Europa ha determinato un netto abbassamento delle temperature, con valori che in molte regioni risultano inferiori alla media stagionale. Si tratta di un vero e proprio “colpo di coda” dell’inverno, che sorprende l’Italia ormai entrata nella primavera meteorologica ma questo Marzo si è rivelato essere fedele al suo soprannome: pazzerello. Gran parte della penisola si ritrova colpita da forti raffiche di vento, infatti, e molti parte montuose sono addirittura ricoperte dalla neve. Ci si aspetta un aumento delle temperature per la prossima settimana.