giovedì, Febbraio 19, 2026
HomeCronacaMaltempo in Italia: crolla un muraglione a Genova
Cronaca

Maltempo in Italia: crolla un muraglione a Genova

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
0
Maltempo, fonte Pixabay
Maltempo, fonte Pixabay

È allerta gialla in gran parte dell’Italia, con Genova colpita dal crollo del muraglione dell’ex Gavoglio. Sono state sgomberate ben 52 persone a causa di vento e temporali

Situazione grave a Genova

A Genova violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito il territorio comunale, provocando il crollo di un muro nell’area dell’ex Gavoglio. L’edificio è stato dichiarato inagibile e 52 persone sono state fatte evacuare. La sindaca Salis ha dichiarato: “A Genova sono necessari interventi strutturali“. Intanto per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla in Umbria e in diverse zone di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Il tutto è dovuto da una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra penisola e sta causando danni e maltempo un po’ ovunque. È allerta gialla in quasi tutta l’Italia, con le regioni precedentemente citate colpite duramente.

Le parole dell’assessore Ferrante

Qui di seguito le parole dell’assessore Ferrante:  “La Protezione Civile è stata impegnata ininterrottamente per tutta la notte per gestire le emergenze e garantire il supporto alla popolazione. Al momento, per ragioni di sicurezza, le famiglie non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni: la situazione è in costante evoluzione e stiamo monitorando ogni spostamento del terreno”.

Articolo precedente
Arrestato l’ex principe Andrea nel quadro dell’inchiesta Epstein
Giuseppe Federici
Giuseppe Federici
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode