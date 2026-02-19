Maltempo in Italia: crolla un muraglione a Genova

A Genova violenti temporali e forti raffiche di vento hanno investito il territorio comunale, provocando il crollo di un muro nell’area dell’ex Gavoglio. L’edificio è stato dichiarato inagibile e 52 persone sono state fatte evacuare. La sindaca Salis ha dichiarato: “A Genova sono necessari interventi strutturali“. Intanto per la giornata di oggi è stata diramata un’allerta gialla in Umbria e in diverse zone di Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.

Il tutto è dovuto da una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra penisola e sta causando danni e maltempo un po’ ovunque. È allerta gialla in quasi tutta l’Italia, con le regioni precedentemente citate colpite duramente.

Le parole dell’assessore Ferrante

Qui di seguito le parole dell’assessore Ferrante: “La Protezione Civile è stata impegnata ininterrottamente per tutta la notte per gestire le emergenze e garantire il supporto alla popolazione. Al momento, per ragioni di sicurezza, le famiglie non possono ancora rientrare nelle proprie abitazioni: la situazione è in costante evoluzione e stiamo monitorando ogni spostamento del terreno”.