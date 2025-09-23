Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate. Riprendono le ricerche della turista dispersa ad Alessandria

L’Italia è sotto la morsa dei primi temporali di stagione e in molte regioni c’è addirittura allerta arancione. Lombardia, Veneto e Lazio sono sotto la lente d’ingrandimento, mentre a Ischia le strade sono allagate. Sono riprese, intanto, le ricerche per la turista dispersa ad Alessandria

Il maltempo si fa sentire

L’estate può dirsi ufficialmente finita. Con la fine della bella stagione arrivano i primi malumori del meteo, con temporali sparsi su tutta la penisola italiana. A farne maggiormente le conseguenze sono le regioni del nord, con allerta arancione su Veneto e Lombardia. Si segnala lo stesso bollino arancione anche nel Lazio.

Intanto, continuano le ricerche della turista tedesca dispersa ad Alessandria, che durano ormai da un paio di giorni. Ad Ischia le strade sono allagate, con il maltempo che ha deciso di farsi sentire e anche in maniera forte e chiara.

La situazione regione per regione

Il maltempo sta entrando fortemente sulla nostra penisola, con quella di domani (mercoledì 24 settembre) che si prospetta una giornata piena d’acqua in parecchie regioni. Come detto, Lazio, Lombardia e Veneto sono le tre regioni più a rischio, con nelle scorse settimane anche la Toscana (Isola d’Elba docet) colpita dalle forti piogge. Sulla Liguria, attualmente, la situazione sembra moderata, così come sull’Emilia Romagna e il Piemonte. Stesso destino per l’Abruzzo. Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige si trovano in una situazione moderata, così come Umbria, Marche, Calabria, Basilicata, Molise, Campania e Valle D’Aosta, Puglia e Sicilia. La Sardegna sembra passarsela meglio, con un lieve tempo nuvoloso.