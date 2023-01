Malumore Sirigu con società e Spalletti, zero minuti in oltre sei mesi di Napoli: la cessione era inevitabile

Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo. Dopo l’arrivo di Bartosz Bereszyński, il club partenopeo ha perfezionato la trattativa per lo scambio che porterà Gollini in azzurro e Salvatore Sirigu alla Fiorentina.

Come riporta SportItalia, l’ormai ex portiere del Napoli è rimasto deluso dalla proprietà azzurra e dallo stesso Luciano Spalletti, il quale non gli ha concesso neanche un minuto di gioco in sei mesi.

Sirigu si aspettava un altro trattamento, la possibilità di mettersi in gioco. Alla fine, invece, è diventato un corpo estraneo alla squadra.

Per il portiere azzurro l’assenza di minutaggio ha portato ad un malumore evidente, tanto da chiedere la cessione il prima possibile.

Le voci sull’addio di Sirigu si susseguono ormai da settimane. La panchina contro la Cremonese in Coppa Italia ha dato conferma alle voci riguardanti l’addio al portiere azzurro.