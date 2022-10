Mamardashvili nome nuovo per la Juventus

Mamardashvili del Valencia è il nome nuovo per la porta dei bianconeri, con Szczęsny che a fine stagione potrebbe lasciare

È una Serie A che sta vedendo arrivare sempre più calciatori georgiani tra le sue fila. Il prossimo potrebbe essere Mamardshvili del Valencia, che sembra voler ripercorrere il percorso fatto da Kvaratskhelia la scorsa estate.

Non solo loro due nel passato della Serie A tra i georgiani illustri, con un certo Kakhaber Kaladze a portare alto l’onore della propria nazione per anni. L’ex difensore, attualmente sindaco di Tbilisi, ha vestito per anni la maglia del Milan con ottimi risultati.

La Juventus non punta solo lui

Con la partenza di Szczęsny, che potrebbe avvenire, sono tanti i nomi che girano in ottica bianconera con alcuni ben più in voga in questo momento come Carnesecchi. Il giovane è di proprietà dell’Atalanta e sarebbe una netta preferenza di una dirigenza che vuole provare a riportare l’azzurro della nazionale nella rosa bianconera.

Intanto Szczesny continua ad essere nel mirino del Chelsea, che a fine stagione potrebbe provare a riportarlo in Premier League. Il portiere polacco sarebbe il sostituto di Mendy, con cui i blues stanno avendo problemi per il rinnovo. Il portiere francese vorrebbe guadagnare almeno quanto il suo attuale secondo: Kepa. Difficile trattativa, ma non impossibile. Nel caso in cui fallisca, il Chelsea si butterebbe subito sul polacco della Juventus che l’Inghilterra e Londra le conosce abbastanza bene. Prima di arrivare in Italia giocava all’Arsenal, dove però non ha figurato poi così bene. La sua consacrazione è avvenuta in Italia.