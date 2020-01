Manchester United, Bruno Fernandes il primo colpo invernale per Solskjaer

Dopo una stagione fatta di alti e bassi, il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer è pronto a chiudere il primo colpo di questa finestra di mercato invernale. Pare infatti vicinissimo il trequartista portoghese Bruno Fernandes, autore di due stagioni a dir poco favolose con la maglia dello Sporting, con ben 48 reti segnate e almeno 30 assist. Numeri da top player, che hanno attratto i principali club europei, tra cui appunto lo United. L’affare sembrerebbe in dirittura d’arrivo, e, secondo indiscrezioni, dovrebbe concretizzarsi dopo la partita di questo venerdì tra Sporting Lisbona e Benfica.

L’allenatore dello Sporting ha infatti dichiarato che Bruno domani giocherà, non facendo però trapelare nulla circa la situazione di mercato del suo centrocampista. Al momento si sa solo che l’ex Sampdoria e Udinese dovrebbe sbarcare a Manchester per una cifra intorno i 70 milioni di euro. Una cifra che potrebbe diminuire nel caso in cui Marcos Rojo dovesse accettare il ritorno in Portogallo.

Il tecnico norvegese dello United ha bisogno di qualità negli ultimi 30 metri, e Fernandes può essere l’uomo giusto per una squadra che spesso fa fatica nell’ultimo passaggio. Fred e McTominay sono due ottimi mediani, ma non hanno molta qualità nell’ultimo passaggio. C’è bisogno di qualcuno capace di innescare gli attaccanti lì davanti e che possa segnare anche qualche gol, dato che non sempre ci si può affidare ai soliti Martial, Rashford e il giovanissimo Greenwood.

Grandi con i grandi e piccoli con i piccoli, così può definirsi la stagione dei Red Devils fino ad ora. Hanno vinto quasi tutti i “big-match”, contro Chelsea, Tottenham e anche il derby col Manchester City. Ed hanno invece perso molte partite contro le cosiddette “piccole”: Watford e Bournemouth, giusto per dirne due. Inoltre, è stata l’unica squadra capace di strappare un pareggio al Liverpool, che quest’anno, fino ad ora, ha vinto tutte le partite di Premier League, eccetto quella di Old Trafford.

I tifosi dello United sono ansiosi nell’aspettare il nuovo colpo e sperano di poterlo vedere già dalla prossima settimana. Probabile poi che, se tutto andrà per il verso giusto, Bruno Fernandes volerà a Liverpool già nella giornata di domenica, quando si sfideranno appunto Liverpool e Manchester United.