Il Manchester United abbassa il prezzo per Garnacho: ADL ci riprova in estate?

Uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo sarà sicuramente Alejandro Garnacho del Manchester United. L’ala argentina non è certa di rimanere con Ruben Amorim, infatti già a gennaio si è più volte parlato di una possibile cessione. Tra i club più interessati c’era il Napoli di Antonio Conte che però poi ha deciso di non affondare il colpo per via dei costi troppo elevati (circa 70 milioni di euro ndr).

Ora però la situazione potrebbe cambiare. Secondo le indiscrezioni di Fichajes.net, i red devils chiederebbero ora circa 60 milioni di euro per lasciar partire il loro numero 17.

Nei prossimi mesi capiremo se Aurelio De Laurentiis e Manna decideranno di affondare il colpo per Garnacho. La concorrenza sicuramente non manca.

Ci sono infatti anche Chelsea e Atletico Madrid sul talento argentino. Lo United ha bisogno di fare cassa, quindi vendere per poi comprare. Secondo quanto riporta talkSPORT, Amorim ha come grande obiettivo Francisco Trincao, esterno dello Sporting Lisbona, esploso proprio sotto la guida dell’attuale tecnico del Manchester United.

L’ala portoghese ha una clausola rescissoria di 50 milioni di sterline e, inoltre, il Barcellona vanta il 50% sulla rivendita in quanto ex proprietario del cartellino.

Dovesse concretizzarsi la cessione di Garnacho, lo United avrebbe quindi modo di affondare il colpo per Trincao, battendo così la concorrenza di Guardiola e del Manchester City, altro club fortemente interessato all’ala dello Sporting Lisbona.