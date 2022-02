Manchester United, Lingard fuori rosa: la Roma studia il colpo a parametro zero

Il mercato di gennaio è finito ormai da un po’ e la Roma ne è stata protagonista in positivo. Sono state parecchie infatti le trattative intavolate dal club giallorosso, con José Mourinho che si è reputato soddisfatto del lavoro svolto dalla dirigenza.

Tiago Pinto comunque non è andato in ferie, anzi. Mentre il campionato va avanti, per il direttore sportivo giallorosso è già tempo di iniziare a preparare la squadra per la prossima stagione. A tale proposito, la società giallorossa ha messo gli occhi su Jesse Lingard.

Calciatore inglese classe ’92, Lingard è finito ai margini del progetto tecnico del Manchester United a causa di alcuni screzi avuti con l’allenatore Ralf Rangnick. La situazione sembra difficilmente risolvibile, e inoltre l’attaccante dei Red Devils ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Ecco allora che la Roma si è piazzata alla finestra in attesa di capire l’evolversi della vicenda. Lo scenario più probabile vede Lingard svincolarsi a zero a fine stagione. Ovviamente il club giallorosso non è l’unico ad essersi interessato alla situazione.

In estate potrebbe dunque scatenarsi una feroce asta per l’attaccante del Manchester United. Per la Roma non sarà facile competere con le big europee, ma la volontà c’è ed è concreta. Il nome di Lingard stuzzica molto.