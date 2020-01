Manchester United, Raiola propone Jesse Lingard al Napoli: la situazione

Secondo quanto clamorosamente riportato dal portale online tribuna.com nella giornata di oggi, Jesse Lingard sarebbe stato proposto al Napoli. Ad far scaturire tale scenario è stato Mino Raiola, da pochi giorni nuovo agente del calciatore inglese. I rapporti tra Manchester United e Raiola sono tutt’altro che idilliaci, gli screzi sono nati probabilmente dalla gestione di Paul Pogba alla corte dei reds.

Ora così il famoso agente italiano vorrebbe portare via da Manchester il suo nuovo assistito. Oltretutto Jesse Lingard ha un contratto in scadenza nel 2021 ed al momento appare molto complicato un suo rinnovo con lo United. Ecco allora che Raiola si sta iniziando a guardare intorno.

L’asse Napoli-Raiola è stato molto fruttuoso ultimamente e chissà che non possa regalare alla piazza azzurra un altro colpo importante. Lingard quest’anno non sta vivendo una stagione molto felice in quel di Manchester, avendo collezionato solo un gol in questa prima parte di stagione.

Il 27enne inglese cambierebbe quindi volentieri aria, nonostante questo significhi per lui abbandonare la città che lo ha cresciuto calcisticamente. L’eventuale acquisto di Lingard da parte del Napoli dipende comunque da molti aspetti, primo su tutti il mercato in uscita azzurro. A sbloccare la situazione potrebbe esserci una clamorosa cessione di Dries Mertens, che in questi giorni sta facendo parlare molto di sé per il suo momentaneo soggiorno in Belgio.