Manchester United, Rubén Amorim alla guida dopo l’esonero di Ten Hag: obiettivo Kvaratskhelia

Il Manchester United continua a vivere stagioni complesse e difficili, spingendo la dirigenza a un cambiamento radicale con l’esonero di Erik Ten Hag. La guida tecnica passa ora a Rubén Amorim, giovane allenatore portoghese con una promettente esperienza allo Sporting Lisbona.

Amorim è chiamato a risollevare i Red Devils da una posizione in classifica ben lontana dai fasti del club, e per farlo si aspetta rinforzi significativi nel mercato.

La richiesta del tecnico

Una delle prime richieste di Amorim sarebbe Khvicha Kvaratskhelia, il talentuoso esterno del Napoli attualmente allenato da Antonio Conte. Kvaratskhelia, tuttavia, è al centro di trattative per il rinnovo del contratto con il club azzurro, che intende trattenerlo nonostante l’interesse del club inglese.

Il giornalista Luca Cerchione ha riportato che, dopo l’arrivo di Amorim, il Manchester United potrebbe fare un tentativo per il georgiano, sottolineando come il rinnovo con il Napoli sia ancora in fase di negoziazione.

“Gli stravolgimenti in casa ManUtd, con l’esonero di Ten Hag e l’arrivo in panca di Rubén Amorim, potrebbe coinvolgere anche il Napoli. La prima richiesta di calciomercato del giovane tecnico portoghese sembra infatti essere Khvicha Kvaratskhelia che, come raccontato, non ha ancora trovato la quadra col club partenopeo per rinnovare il proprio contratto”, ha scritto su X.