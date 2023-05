Manchester United, si cerca Abraham

Deciso a migliorare le prestazioni del proprio attacco, il Manchester United sta puntando su alcuni attaccanti che piacciono a Erik ten Hag. Tuttavia, l’ingaggio di uno di loro sembra al momento costoso e oneroso

“Credo che tutti lo sappiano. Non è un segreto che abbiamo avuto una carenza di numeri 9 per tutta la stagione”. Pochi giorni fa, il manager olandese dello United, Erik ten Hag, ha ammesso apertamente che in alcuni momenti della stagione la squadra ha sofferto per l’assenza di un centravanti in grado di migliorare il record di gol della squadra.

Sebbene il club abbia ingaggiato Wout Weghorst a gennaio, il potente attaccante è solo un ripiego. Infatti, il suo contributo è stato piuttosto scarso (solo due gol e tre assist in 25 partite), motivo per cui, una volta scaduto l’attuale prestito, dovrà fare nuovamente le valigie per tornare al club che detiene i suoi diritti, il Burnley.

Varie opzioni

Deciso a risolvere questo grave problema, il consiglio di amministrazione ha già messo in moto la macchina per reclutare un nuovo attaccante. In linea di massima, l’inglese Harry Kane (Tottenham) e il nigeriano Victor Osimhen (Napoli) sono in cima alla lista delle preferenze, ma viste le complicazioni sorte con il loro ingaggio, i dirigenti hanno iniziato a guardare ad altre strade.

Secondo il Daily Mirror, gli osservatori inglesi hanno tenuto d’occhio Tammy Abraham, l’attaccante dell’AS Roma che è stato monitorato dagli osservatori inglesi nell’ultimo fine settimana. Football Insider, invece, ha collegato l’argentino Lautaro Martinez, un attaccante che l’Inter sarebbe disposta a vendere per circa 70 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro). Sky Germania, invece, ha presentato un’offerta per Randal Kolo Muani, il giovane attaccante dell’Eintracht Francoforte ricercato anche dal Bayern Monaco e il cui prezzo potrebbe superare i 100 milioni di euro.