Manchester United, Solskjaer mette gli occhi su Fernando Llorente per sostituire l’infortunato Rashford

Manchester, sponda United, la coperta, soprattutto nel reparto offensivo, sta iniziando ad essere corta. Nelle ultime ore vi è stata la conferma: l’attaccante Marcus Rashford starà fermo ai box per almeno due mesi. Il tecnico norvegese Solskjaer allora, che già desiderava un attaccante, sta pressando la dirigenza per l’acquisto di almeno un centravanti.

A tale proposito quest’oggi è apparsa sul portale inglese The Sun una lista di nomi che il Manchester United sta vagliando come possibili rinforzi invernali. Tra questi, stando a quanto raccolto dal noto media, vi è anche Fernando Llorente.

Non è un caso infatti che in quel di Napoli l’attaccante spagnolo sia in lista di sbarco. I ‘red devils‘ potrebbero puntare sul centravanti azzurro come usato sicuro: un acquisto che sicuramente non scalderà i cuori dei tifosi ma che comunque potrebbe rappresentare una garanzia importante nella rosa del Manchester. Il 34enne Llorente conosce infatti molto bene la Premier League, data la sua recente esperienza col Tottenham, e non farebbe fatica ad inserirsi nei dettami tattici di Solskjaer.

Ovviamente il Napoli, dopo un’eventuale cessione di Llorente, dovrà catapultarsi a sua volta sul mercato di gennaio per acquistare un attaccante. Già infatti stanno iniziando a circolare i primi nomi: Petagna, Piatek, Caputo e Schick su tutti.