Mancini alla Juventus, durante il mercato estivo un grande colpo dalla SSC Napoli di Conte?

Presto Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore della Juventus. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti la decisione sembra ormai presa e la dirigenza bianconera ha deciso di puntare sull’ex allenatore della Nazionale italiana per centrare la qualificazione in Champions League e per la prossima stagione.

Il mister adotterà un 4-3-3 con i calciatori attualmente a disposizione. Durante il prossimo mercato estivo, invece, ci saranno nuovi acquisti, con gli occhi che saranno soprattutto in casa Napoli.

Diversi calciatori di Antonio Conte, infatti, sono nel mirino di Giuntoli per rinforzare la squadra. L’obiettivo principale è Victor Osimhen, calciatore che vorrebbe a tutti i costi. Un altro nome importante destinato a lasciare Napoli al termine della stagione è Frank Zambo Anguissa.

MANCINI NUOVO ALLENATORE DELLA JUVENTUS, IL 4-3-3 PROVVISORIO CON CUI L’EX MISTER DELLA NAZIONALE ITALIANA PROVERA’ A CONQUISTARE SUBITO LA CHAMPIONS LEAGUE

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Renato Veiga, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Kolo Muani, Yildiz. All. Mancini.