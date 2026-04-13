C’è fermento per quanto riguarda il futuro allenatore del Napoli nella prossima stagione, con Antonio Conte che potrebbe anche decidere di sposare il progetto della Nazionale italiana e lasciare quindi spazio ad un nuovo mister in terra campana. Un allenatore che, secondo quanto emerso dalla RAI sarebbe voglioso di sedersi sulla panchina azzurra sarebbero Roberto Mancini, convinto di poter portare in alto la squadra come successore di Conte.

Mancini è sempre stato un allenatore molto apprezzato da De Laurentiis. Ma, come giocherebbe la SSC Napoli con Roberto Mancini in panchina? Probabilmente diventerebbe una squadra con maggiori italiani in rosa. L’ex tecnico della Nazionale, infatti, preferirebbe avere a disposizioni giocatori di Nazionalità italiana per dare una nuova identità alla squadra.

In porta potrebbe arrivare uno tra Carnesecchi e Vicario. Nel reparto difensivo, invece, spazio ad uno tra Scalvini dell’Atalanta e Gatti della Juventus. A centrocampo il Napoli potrebbe puntare su un pupillo di Mancini che all’Inter sta facendo spesso panchina: Davide Frattesi. In attacco, invece, potrebbero arrivare Orsolini e Mateo Retegui. Quest’ultimo dovrebbe però dire addio al sontuoso stipendio arabo.

Questa la probabile formazione titolare: Carnesecchi, Di Lorenzo, Scalvini, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, McTominay, Frattesi, Alisson, Orsolini, Hojlund.