Mandorlini: “Nel Napoli gioca uno dei calciatori più forti del Mondo”

Ai microfoni di 1 Football Club è intervenuto l’allenatore italiano Andrea Mandorlini. Tra i vari temi discussi, il mister ha parlato del Napoli ed in particolare di uno dei suoi calciatori, il difensore Kalidou Koulibaly.

“Spero che non lo vendano. Lui è un calciatore straordinario, e io non mi priverei mai di un profilo come il suo. Mi auguro per i napoletani che la società non si privi di lui perché, per me, è davvero il più forte al mondo, sostituirlo sarebbe quasi impossibile“.

Il mister, quindi, considera il difensore centrale del Napoli tra i calciatori più forti al Mondo, un giocatore difficile da sostituire.

“L’ex Napoli Jorginho alla Juve? Direi ‘come il pane’. Jorginho è un calciatore molto importante, ha sempre mostrato le sue qualità nell’arco della carriera. Io penso che lui sia diventato un top player, e certamente farebbe molto comodo non solo alla Juve, ma a qualsiasi club“.

In merito ad un ritorno di Jorginho in Italia, Mandorlini ha infine dichiarato: “Riportarlo in Italia, inoltre, farebbe bene al nostro movimento calcistico”.