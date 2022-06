Mandragora non riscattato dal Torino, la Fiorentina si inserisce?

Due giorni fa scadeva il termine utile per il riscatto di Rolando Mandragora da parte del Torino. Ora il calciatore tornerà in bianconero, in attesa di capire il proprio futuro

A sorpresa, nessun accordo tra Juventus e Torino per il riscatto di Rolando Mandragora. Il centrocampista di proprietà bianconera tornerà alla casa base, cercando di capire quale sarà il suo futuro.

Giorni di trattative tra le due squadre quelli ormai passati, con il Torino che ha provato in tutti i modi di ridurre le pretese bianconere. Sul giocatore vi era, infatti, un diritto di riscatto di 14 milioni di euro con i granata disposti ad offrire solo 8.

La Juventus non vuole minusvalenza

I bianconeri, dal canto loro, si sarebbero spinti a scendere soltanto fino ad 11 milioni di euro. Il motivo? La possibilità non gradita di fare minusvalenza per il centrocampista italiano. L’accordo è dunque saltato e il giocatore tornerà in casa Juve.

Il suo futuro sembra però essere lontano dalla società di Andrea Agnelli. Massimiliano Allegri non sembra intenzionato ad usare Rolando Mandragora, tanto che è tra i sicuri partenti. L’ex Udinese e Crotone è nel mirino della Fiorentina, ma attenzione perché il Torino potrebbe tornare alla carica.

L’idea del Toro, infatti, sarebbe di negoziare un nuovo prestito con i bianconeri. Stavolta si tratterebbe un obbligo di riscatto, che consentirebbe di dilatare i tempi economici e di garantire un’entrata futura alla Juventus. Per la trattativa filtra ottimismo e la Juve potrebbe anche accettare. Come detto, il giocatore non rientra nei piani societari.