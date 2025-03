Damiano David, la rottura con i “Maneskin” e la fine della relazione con Giorgia Soleri

Dopo la separazione con i “Maneskin”, Damiano David sta continuando la sua carriera da solista. Uno dei suoi ultimi brani è stato “Born with a Broken Heart”. Molti fan hanno associato tale singolo alla fine della relazione con Giorgia Soleri, ex fidanzata del cantante.

Durante l’ultima intervista rilasciata alla rivista “Chi”, il giovane di origini romane ha rivelato la storia che c’è dietro la composizione di questa canzone ed a chi è realmente dedicata. Ha precisato che in realtà non è rivolta né a Giorgia, né a Dove Cameron, sua attuale compagna.

Tra le due, Damiano ha avuto un’altra breve frequentazione; alla cui fine ha sofferto molto. Le sue parole: “Dopo la rottura ho vissuto un’altra relazione che si è rivelata molto negativa per molte ragioni. Qualcosa si è spezzato in me, e quella ferita ha ispirato la canzone“.

La parte più succulenta dell’intervista è stata, ovviamente, quella relativa allo scioglimento della band. La decisione continua a far soffrire i fan che sperano in un ritorno. I membri del gruppo musicale hanno deciso di proseguire da soli; non per via di contrasti e screzi sorti. I motivi sono ben più profondi. “Abbiamo raggiunto traguardi incredibili, premi che solitamente non vanno ad artisti stranieri. Ma lavoravamo così tanto che non mi rendevo conto di quanto stessi trascurando me stesso… A un certo punto ho capito di aver perso entusiasmo. Mi sembrava di essere diventato un robot, intrappolato in una modalità di lavoro che soffocava la mia creatività”.

Damiano è consapevole che la scelta di proseguire da solista, per certi versi, sia stata controproducente per la sua carriera; ma a lui non interessano le vendite ed il successo. Le sue parole: “Da un punto di vista di marketing, forse non è stata la scelta migliore. Ma io non voglio ragionare in termini strategici, non lo faccio per soldi o per i numeri“.