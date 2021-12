Maneskin, Damiano David ruba il cuore della cantante della Serbia: “Lui è meraviglioso”

Dalla loro partecipazione e successiva vittoria al Festival di Sanremo, i Maneskin hanno conquistato un enorme successo non solo in Italia, ma anche all’estero. Trampolino di lancio, oltre al più noto e importante festival della canzone italiana, è stato l’Eurovision Song Contest. Proprio in quel contesto Sanja Vučić, anche lei in gara con il trio delle Hurricane, è rimasta folgorata da Damiano David, cantante del gruppo.

INNAMORATA DI DAMIANO – Durante la conferenza stampa tenutasi al termine della gara, anche alla cantante serba è stato chiesto il suo pensiero sui Maneskin, vincitori dell’Eurovision. Davanti a questa domanda, l’artista non si è certamente tirata indietro e, anzi, ha parlato in particolar modo di Damiano:

“Qual è la mia canzone preferita di tutto l’Eurovision 2021? Ucraina ed Italia. Sono innamorata del cantante italiano, non so come si chiama. Ah ecco Damiano, scusate. Sono innamorata, ma in modo platonico. Lui è così meraviglioso, in fondo vorrei sposarmi con lui. Però è troppo giovane, ha 6 anni meno di me”.

Damiano ha davvero stregato la cantante, tanto che gli ha chiesto una foto che poi pubblicato su Instagram. Sotto lo scatto, Sanja ha ironicamente scritto “Prossimo step” affiancato da un anello di fidanzamento:

“quando ho visto il video di Zitti e Buoni mi sono innamorata di lui perché è cosi carismatico ed è un uomo davvero bello! Voglio dire, è platonica come cosa, ma sono single! Volevo davvero farmi una foto con lui perché è meraviglioso, ma ora smetto di parlarne!”.

Purtroppo per la cantante serbe e le tantissime ammiratrici, Damiano è felicemente fidanzato. Il cantante, infatti, da diversi anni sta insieme a Giorgia Soleri. Sebbene stiano insieme da tempo, solo qualche mese fa ha voluto rendere ufficiale la loro storia d’amore.