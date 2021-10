Maneskin, Damiano in piazza per una nobile causa

I Maneskin, dopo la vittoria dell’Eurovision, stanno scalando le classifiche mondiali raggiungendo un successo dopo l’altro. Non accadeva da troppo tempo che artisti italiani facessero il giro del mondo in questo modo. Tuttavia, in queste ore Damiano si è reso protagonista per un’altra causa che non riguarda la musica.

IN PIAZZA A MANIFESTARE – Da sempre attento ai diritti delle minoranze e delle donne, il frontman dei Maneskin si è ritrovato in piazza a sostenere una nobile causa assieme alla sua fidanzata Giorgia Soleri. Nello specifico, i due ragazzi sono stati beccati in piazza dell’Esquilino per la manifestazione femminista Non Una di Meno.

Ma in cosa consisteva questa manifestazione? Al centro della protesta, infatti, una nobile causa: la sensibilizzazione per la vulvodinia e l’endometriosi. Come orma molti sapranno, la Soleri soffre proprio di vulvodinia e ha deciso tempo fa di raccontare la sua personale esperienza per fare luce su questa patologia ancora troppo sottovalutata.

“Vogliamo rivendicare la presa in carico di queste patologie da parte del Servizio Sanitario Nazionale attraverso servizi integrati, ma anche per dare voce alle persone che ne soffrono. Vogliamo sollecitare una maggiore consapevolezza del personale medico-sanitario e l’introduzione di percorsi formativi adeguati!” scrivono su Facebook. Non solo Roma, la protesta si è diffusa in molte città della penisola.

LE PAROLE DI GIORGIA SOLERI – Tempo fa, la fidanzata di Damiano spiegò la sofferenza che questa patologia le ha spesso causato. “Impari a considerare quel dolore come parte di te, è la tua quotidianità, così come i sacrifici. Niente jeans stretti, niente collant, niente cibi acidi, niente alcool, niente zuccheri, niente mutande colorate o sintetiche, niente uscite serale, niente di niente. Anche programmare una vacanza diventa un incubo sapendo che potresti passarla sdraiata in un letto a soffrire” disse sui social la modella e attrice.