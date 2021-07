Maneskin, ecco i componenti della band da bambini

La band come non l'avete mai vista

I Maneskin sono la rock band italiana che sta facendo il giro del mondo. I ragazzi sono molto giovani ma danno l’idea di essere già pronti a scalare qualsiasi classifica mondiale. Com’erano da piccoli? Ecco le foto che ritraggono alcuni componenti della band tanto tempo fa.

DA X-FACTOR AI VERTICI DELLE CLASSIFICHE – La rock band ha iniziato a suonare per le strade di Roma come artisti di strada. Già da allora si poteva notare uno spiccato talento e la voglia di farsi conoscere, tant’è che la giovane band è approdata ad X-Factor sotto la protezione di Manuel Agnelli.

Purtroppo per loro, quell’anno arrivarono secondi ma non si sono lasciati abbattere e hanno continuato a far musica. Le loro canzoni sono subito entrate nelle Top Hits di Spotify e successivamente i quattro ragazzi hanno partecipato a Sanremo con Zitti e Buoni, acciuffando il primo posto e volando all’Eurovision.

Nonostante i favoriti Francia e Svizzera, i Maneskin hanno vinto la gara canora europea facendosi conoscere in tutto il mondo. I loro volti ormai hanno fatto il giro del globo anche se non sono mancate le critiche da parte dei Paesi più conservatori come la Bielorussia. Tuttavia, la giovane rock band ha contagiato proprio tutti e attualmente si trova al primo posto della Global Top 50 di Spotify.

LE FOTO DA BAMBINI – Attualmente stanno girando delle foto molto dolci sui giovani ragazzi, delle foto che li ritraggono da bambini. La band è assai cambiata nel tempo, sicuramente in fatto di look.