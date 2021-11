Maneskin, Fabrizio Corona duro sulla fidanzata di Damiano: “Vomito per queste finte radical chic”

Torna a far parlare di sé Fabrizio Corona, ed anche questa volta a causa delle sue opinioni sui personaggi pubblici che proprio non riesce a tenere per sé. E stavolta la persona destinataria delle sue critiche è stata Giorgia Soleri.

La ragazza, oltre che essere influencer e modella, è nota anche per essere la fidanzata di Damiano David dei Maneskin. Ebbene Corona, in una storia su Instagram, ha rivolto parole piuttosto dure nei suoi confronti:

“Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”, ha scritto, correlando il tutto con uno scatto di Giorgia Soleri che mostra i peli sotto le ascelle.

Più volte Giorgia Soleri ha criticato la stampa italiana che continua ad associarla al solo fatto di essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, quando in realtà potrebbe essere ricordata per altre cose, tra cui la sensibilizzazione verso il suo problema di salute: la vulvodinia.

Giorgia ha parlato della malattia sui social network: si tratta di una percezione dolorosa a livello vulvare che in Italia colpisce circa il 15% delle donne. Non ha un target specifico. Si presenta soprattutto in età fertile, ma può presentarsi anche in altri periodi della vita di una donna, dalla pubertà alla menopausa.