Maneskin, il singolo Mammamia al centro delle polemiche: una cantante li accusa di plagio

Il 2021 si è rivelato l’anno d’oro per i Maneskin. Dopo la vittoria a Sanremo con Zitti e Buoni, la band romana è riuscita a conquistare il primo posto anche all’Eurovision Song Contest. Il gruppo è tornato nuovamente con Mammamia, il singolo che ha già portato qualche polemica.

L’ACCUSA DI PLAGIO – Dopo il gran successo avuto con i singoli Zitti e Buoni e I Wanna Be Your Slave, brano inciso in collaborazione con Iggy Pop, i Maneskin sono tornati. Solo pochi giorni fa, dopo aver fatto discutere per la pubblicazione di una foto senza veli in occasione dell’uscita del nuovo brano, è stato lanciato il loro ultimo singolo: Mammamia.

Con il brano Mammamia, il gruppo ha dato nuovamente conferma di non sbagliarne una. Nonostante la canzone completamente in inglese, se non fosse per il titolo e quindi per il ritornello, anche Mammamia si è rivelata un vero e proprio successo.

Come già visto in precedenza, ad ogni singolo non manca la polemica. E anche per Mammamia, quindi, il quartetto è finito nel mirino di una cantante italiana con l’accusa di plagio.

Si tratta di Wanda Fisher che, dopo l’ascolto della canzone, ha deciso di accusare il gruppo. Stando alla cantante, il singolo della band ricorderebbe molto nel ritornello uno dei suoi ultimi brani, Favolosa. “Mamma Mia” ricorre, infatti, anche nella canzone della Fisher.