Mangala-Napoli, dal Belgio annunciano: “Accordo personale raggiunto, 5 mln di prestito e riscatto a 25”

Il Napoli è sempre più forte su Orel Mangala. Secondo quanto rivelato dal giornalista Sasha Tovalieri dal Belgio, il calciatore avrebbe raggiunto l’accordo con la SSC Napoli per il trasferimento nel mercato di gennaio: “Orel Mangala ha raggiunto un accordo personale con il Napoli”.

“Il Nottingham Forest ora complica la trattativa perché non vuole lasciare andare il centrocampista belga. Presentata offerta di prestito: 5 milioni di euro con obbligo di acquisto fissato a 25 milioni di euro e possibile contratto fino a giugno 2028 se l’opzione viene esercitata”.

“Il giocatore ha deciso, vuole lasciare la Premier League per approdare in Serie A poiché non considerato titolare da parte di Nuno Espirito Santo”, ha infine dichiarato l’esperto giornalista.

CHI È OREL MANGALA, LE DICHIARAZIONI DI PAOLO DEL GENIO SUL CENTROCAMPISTA VICINO ALLA SSC NAPOLI

Il giornalista Paolo Del Genio, intanto, qualche giorno fa ha rilasciato qualche dichiarazione su Orel Mangala evidenziandone il profilo. Ecco cosa ha detto sul giocatore: “Si tratta di un centrocampista belga bravo, buon giocatore. Non stiamo parlando di fenomeni anche perché so che siamo a gennaio e non possono arrivare campioni di livello assoluto. Non si può prendere di meglio al momento. L’importante è prenderne tre o quattro ora che possano essere utili anche per il futuro”.

Dunque non un top player, ma una buona seconda linea. Quello che, con le dovute proporzioni, era Tanguy Ndombele. Il calciatore può ricoprire varie posizioni in campo. Difatti, nasce come mediano ma può fare anche la mezz’ala. Dinamico e con una buona tecnica di base, può far comodo a questo Napoli.