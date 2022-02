Manila Nazzaro, la spiazzante frase su Nicola Pisu: la dura replica del ragazzo

Le recenti di dichiarazioni di Manila Nazzaro hanno spiazzato il pubblico del GF Vip. L’ex Miss Italia si è espressa duramente nei confronti di un suo ex compagno di viaggio, Nicola Pisu. Prontamente è arrivata la replica non solo dell’ex gieffino, ma anche del compagno di Manila, Lorenzo Amoruso.

LE SPIAZZANTI PAROLE DI MANILA – Il tutto è avvenuto durante un momento di chiacchiere con Miriana Trevisan. Parlando con l’ex volto di Non è la Rai, Manila ha parlato di Nicola Pisu. Tra la Trevisan e l’ex gieffino c’è stato un breve e turbolento flirt, concluso con l’eliminazione di Nicola.

Parlando dell’ex inquilino della casa, la Nazzaro ha ammesso di non aver apprezzato alcuni comportamenti che Pisu ha avuto nei confronti di Miriana:

“Ci sono state delle cose sue che non mi sono piaciute. Poi soprattutto quella roba che ha fatto in confessionale, quando durante le nomination ha detto “meriti uomini che ti trattino male”. Miri, lì ha toccato il fondo e per me puoi anche morire affogato. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine”.

Le dure parole della concorrente del GF Vip non sono di certo sfuggite ai fan del reality, facendola finire al centro delle critiche. Davanti a tali dichiarazioni non si è fatta attendere la replica di Pisu.

“Non ti riconosco più” – Su Instagram Nicola ha voluto pubblicare una foto che ritrae una giovane Manila, risalente a quando la donna è stata proclamata Miss Italia. Un lungo sfogo che esordisce così:

“Guardo una vecchia foto e di quella miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato”.

Proseguendo nel suo discorso, Nicola ha ammesso di non riconoscere più la Manila conosciuta all’inizio del programma: “Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perché il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona che vedo davanti a me, non la riconosco più”.

L’ex gieffino ha poi voluto ribadire quanto le parole possano ferire, soprattutto, quando a pronunciarle è una persona che dovrebbe dare l’esempio. Nicola ha poi aggiunto che un tema così importante e delicato come la violenza sulle donne non può essere strumentalizzato in un reality. Ha inoltre ricordato che quando ha sbagliato, non ha esitato a chiedere scusa e a riconoscere i suoi errori.

LORENZO DALLA PARTE DI MANILA – Ad intervenire è stato anche Lorenzo, il compagno della Nazzaro. Fin dall’ingresso della donna, Amoruso è sempre stato in prima fila per sostenerla e difenderla. Proprio per questo, davanti alle polemiche scaturite dalle parole di Manila, Lorenzo ha così commentato:

“Se avete visto solo 7 secondi del video ovviamente screditate Manila, se però cercate di vedere e capire il video intero forse forse capireste o dovreste capire che quella frase per quanto forte e sbagliata era riferita a sua volta all’infelice frase di Nicola rivolta a Miriana. Manila non ha augurato la morte a nessuno”.