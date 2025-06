Manna e Hajdari: un amore che dai tempi della Juventus è destinato a ripetersi a Napoli

Il Napoli guarda con attenzione al mercato dei giovani e mette nel mirino un nuovo profilo per rinforzare la difesa. Si tratta di Albian Hajdari, difensore centrale classe 2003, attualmente al Lugano. Il calciatore svizzero-kosovaro è cresciuto nelle giovanili del Basilea e successivamente è passato alla Juventus, che lo ha acquistato per poi cederlo al club svizzero due estati fa per una cifra inferiore al milione di euro. Il suo profilo sta tornando d’attualità in Italia, grazie soprattutto all’interesse del Napoli.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente vicina all’ambiente partenopeo, dietro l’interesse del Napoli ci sarebbe la mano di Giovanni Manna, direttore sportivo del club azzurro, già protagonista in passato delle operazioni di mercato bianconere. Manna, infatti, conosce bene Hajdari e ne avrebbe seguito da vicino la crescita durante la sua militanza alla Juventus.

Durante la trasmissione “Radio Goal”, il direttore dell’emittente, Valter De Maggio, ha svelato un retroscena interessante legato proprio al dirigente napoletano. “Alla Juventus fu proprio Manna a volere Hajdari. E l’anno scorso – ha dichiarato – ha provato anche a portarlo al Torino, facendo di tutto per acquistarlo”. Segno evidente di quanto il difensore sia stimato e considerato un talento dalle ottime prospettive future.

Hajdari è un centrale difensivo dotato di buona struttura fisica, tecnica discreta e ottime letture tattiche. Le sue prestazioni con il Lugano non sono passate inosservate, e il Napoli potrebbe puntare su di lui come investimento strategico, sia per completare la rosa attuale sia per valorizzarlo in ottica futura.

L’operazione non appare al momento particolarmente onerosa, e potrebbe rappresentare un colpo a basso costo ma ad alto potenziale. Con Manna alla guida dell’area tecnica, il Napoli sembra intenzionato a costruire un progetto con basi solide e giovani promettenti, e il nome di Hajdari potrebbe diventare presto una delle prime pedine di questo nuovo percorso.