Manna già al lavoro: due nomi per il suo Napoli

Giovanni Manna sembra intenzionato a lavorare a distanza già da ora per il suo nuovo Napoli tanto da volerlo fare in “smart working” mentre sta ancora alla Juventus ed ha già un paio di nomi sul proprio taccuino

Giovanni Manna sarà il nuovo direttore sportivo del Napoli nella prossima stagione. Attualmente alla Juventus come braccio destro di Cristiano Giuntoli, arrivato in bianconero lo scorso anno, sembra voler fare ora il percorso inverso del proprio collega. Sposerà la causa partenopea, per provare a ripetere le imprese dell’ex direttore sportivo azzurro.

In estate sarà difficile lavorare su questo Napoli, specialmente perché ci sarà tanto su cui elaborare. In primis l’attacco, dove Victor Osimhen si ritroverà 100 % a salutare. Il calciatore nigeriano è in procinto di iniziare la propria estate di scelte, dove dovrà decidere in che club trasferirsi. Manna lavorerà su questo, sul cercare di sostituirlo.

Due i nomi nella lista del nuovo direttore sportivo del Napoli

I primi nomi sulla lista del nuovo dirigente sportivo del Napoli sono due e comandano una lista di tanti calciatori pronti ad essere sondati dai partenopei. I nomi più gettonati dalle parti del capoluogo campano sono quelli di Jonathan David del Lille e Santiago Gimenez del Feyenoord.

Entrambi talenti esplosivi e già affermati a livello internazionale, seppur con tanto ancora da dimostrare. Il Napoli vuole provare a sottrarli alla concorrenza, ma non sarà facile. Infatti, per poterli prendere servirà uno sforzo economico di circa 50 milioni di euro che difficilmente i partenopei pagheranno senza la cessione illustre di Victor Osimhen.