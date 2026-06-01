Manna ha già il sostituto di Juan Jesus pronto!

Il Napoli si prepara a salutare Juan Jesus al termine della stagione. Il difensore brasiliano, in scadenza di contratto a fine giugno, sembra ormai destinato a lasciare il club azzurro dopo diversi anni trascorsi all’ombra del Vesuvio. Secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbero previsti incontri per discutere un eventuale rinnovo, segno di una separazione ormai definita.

L’addio dovrebbe avvenire in un clima sereno e rispettoso, come riconoscimento del contributo offerto dal giocatore durante la sua esperienza in maglia partenopea. Pur non essendo sempre stato titolare fisso, Juan Jesus ha rappresentato una risorsa utile per la squadra: specialmente l’anno scorso, dopo l’infortunio di Buongiorno ha garantito prestazioni solide che hanno contribuito allo scudetto.

Nel frattempo, la dirigenza del Napoli starebbe già lavorando al futuro del reparto difensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe infatti individuato il possibile sostituto del centrale brasiliano in Rafa Marin, giovane difensore spagnolo già appartenente all’organico azzurro.

Arrivato nel 2024 dal Real Madrid per una cifra vicina ai dodici milioni di euro, Rafa Marin non ha trovato grande spazio nella sua prima esperienza a Napoli. Dopo poche apparizioni, il centrale ha proseguito il proprio percorso al Villarreal, dove è riuscito a mettersi in evidenza contribuendo alla qualificazione del club in Champions League.

Secondo quanto riportato dalla Rosea, Giovanni Manna continua ad avere grande fiducia nel difensore spagnolo. Il dirigente, che ne aveva sostenuto l’acquisto, sarebbe convinto delle sue qualità e potrebbe puntare su di lui per rinforzare la difesa senza intervenire nuovamente sul mercato.